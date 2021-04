Cadillac Lyriq: 800-Volt-SUV mit 33-Zoll-Screen

Mit der Serienversion des Elektro-SUV Lyriq hat General-Motors-Tochter nun einen ersten konkreten Vorboten seiner umfassenden Elektrifizierungsstrategie vorgestellt. Ab 2030 will die Luxusmarke keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen. Das Elektro-SUV wird ab Anfang 2022 zunächst in den USA und später auch in Europa bestellbar sein.