Bärenstarker FC Barcelona gewinnt den Copa del Rey

Barca gab in Sevilla von Beginn an den Ton an, ließ allerdings vor der Pause die Effizienz vermissen. Das änderte sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte nicht, als Griezmann an Bilbao-Tormann Unai Simon scheiterte (48.). Nach einer Stunde kam der Barca-Torexpress dann aber ins Rollen, ging es Schlag auf Schlag. Nach einem schönen Angriff über die Seite und Hereingabe von De Jong vollendete Griezmann in der Mitte am Fünfer. Drei Minute später glänzte De Jong als Torschütze, traf nach Alba-Hereingabe aus kurzer Distanz per Kopf.