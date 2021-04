Nur jeder 5. Österreicher will im Ausland urlauben

Buhlen in Italien um österreichische Touristen

Manche Regionen buhlen so wie im Vorjahr um Touristen aus Österreich, wie etwa Venetien in Norditalien. Bis zum Sommer sollen alle Menschen über 60 Jahre in Venetien geimpft werden. „Wir wollen zur coronafreien Region werden“, so der Präsident Venetiens, Luca Zaia, Mitte April in Rom. „Wir wollen so bald wie möglich in die Sommersaison starten und unsere Gäste aus Österreich und Deutschland begrüßen. Ich bin sicher, dass wir dank unserer Impfkampagne unbesorgt in den Sommer starten können“, sagte Zaia. Er erklärte sich zuversichtlich, dass die fünftägige Quarantäne für Menschen, die nach Italien reisen wollen, bald abgeschafft werden wird.