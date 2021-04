Thailand: Kürzere Quarantäne für geimpfte Reisende

Geimpfte Reisende müssen in Thailand ab sofort nur noch sieben Tage in Quarantäne. Für ungeimpfte Reisende aus fast allen anderen Staaten wurde die Isolationszeit auf zehn Tage verkürzt. Nur für Menschen aus einigen afrikanischen Ländern soll wie bisher eine 14-tägige Quarantänezeit gelten, so Ministeriumssprecher Tanee Sangrat. PCR-Test bei der Ankunft am Flughafen und eine App zur Kontaktverfolgung sollen jedoch weiterhin zum Standard gehören.