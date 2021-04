Cyberverteidigung beim Heer: Ministerin rüstet auf

So angenehm die Arbeit im Homeoffice für viele sein mag, so sehr öffnet die „elektronische Heimarbeit mit Handy und Laptop“ Kriminellen die Tür zu Firmen- oder Ministerien-Netzwerken. Um gegen Cyberattacken gewappnet zu sein, investiert Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) 100 Millionen Euro in elektronische Kampfführung!