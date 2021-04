Polizei holt kroatischen Pannen-Lkw von Autobahn

Am Mittwochvormittag fiel einer Polizeistreife auf der A9 bei Premstätten in Fahrtrichtung Graz ein kroatischer Lkw auf, da dessen Anhänger sich stark zur Seite neigte. Die Beamten hielten den 30-Jährigen Lenker an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Anschließend wurde der Lkw bei der KFZ-Landesprüfstelle in Graz genauer unter die Lupe genommen.