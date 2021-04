Die Osterwelle bleibt in Salzburg vorerst aus

Derzeit weit weniger Infizierte als befürchtet

In der Stadt Salzburg gibt man sich noch optimistischer. Es gebe eine „Tendenz nach unten“, sagt Michael Haybäck, Leiter der Bezirksverwaltungsbehörde. Aktuell gibt es in der Mozartstadt 574 Covid-Infizierte – am Höhepunkt der derzeitigen dritten Welle waren es 821 Coronafälle an einem Tag. Zum Vergleich: Bei der zweiten Welle im vergangenen Herbst waren es als Höchststand 1430 Erkrankte an einem Tag.