Mehr Konflikte durch den Radboom

Nach einigen Unfälle kündigte Max Mayr-Melnhof im vergangenen Jahr an, seinen Gutshof für die Radler zu sperren. In Rauris sperrte ein Landwirt das Krumltal für Wanderer wegen Haftungsfragen. Am Gaisberg steht das Tor des Anstoßes knapp unterhalb der Rauchenbühelkehre. Von Aigen aus benützen seit Jahrzehnten Radler und Wanderer einen Privatweg um auf den Hausberg der Salzburger zu gelangen. Jetzt ist der Weg,vor allem an Wochenenden durch ein Tor gesperrt, was zu Unverständnis bei den Sportlern führt.