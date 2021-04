Bundesliga-Schiris: Als wäre das Pfeifen ein Hobby

Weil Leistung nicht zählt. Fehler werden intern unter den Tisch gekehrt. Ohne Konsequenzen. Die Spiele werden ja eh gleichmäßig aufgeteilt. Also kein Ansporn. Schüttengruber übersah erst vor zwei Runden bei Wolfsbergs 5:3 in Favoriten einen Elfer. Nicht spielentscheidend, also egal. Er bekam den Hit. Und nicht Harald Lechner, die Nummer eins. Der Niederösterreicher pfeift für den Wiener Verband. Klubs und Liga wäre das egal. Aber die Schiri-Kommission befürchtete, man könne sich angreifbar machen.