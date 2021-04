Petry: „Aussagen verkürzt und falsch übersetzt“

Hertha reagierte schnell

Die in der Zeitung erschienenen Äußerungen des langjährigen Coaches würden „insgesamt nicht den Werten von Hertha BSC entsprechen“, hatte Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung des Berliner Klubs, nach der Freistellung mitgeteilt, aber auch klargestellt: „Er hat zu keiner Zeit homophob oder fremdenfeindlich agiert.“ Der Verein setze sich trotzdem „aktiv für Werte wie Vielfalt und Toleranz ein, weil uns diese Werte wichtig sind“, hieß es in einer Mitteilung: „Dies findet sich in den Äußerungen von Zsolt Petry, die er als unser Mitarbeiter öffentlich getätigt hat, nicht wieder.“