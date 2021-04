Heute vor 125 Jahren: Österreichs 1. Olympiasieg

„Nur langsam an Salzwasser gewöhnt“

Paul Neumann (1875 - 1932) erinnerte sich später: „Wir haben uns überhaupt an Salzwasser nur langsam gewöhnen können, da es unsere Augen stark angriff... Wir wurden mit Booten auf den Startplatz - ein durch Boote festgehaltenes Seil - gebracht. Der Start gelang ganz gut und wir strebten dem Ziele zu, das ebenfalls aus einem Seil bestand, welches durch Boote festgehalten wurde. Der Wellengang machte es unmöglich, einen wirklichen Wettkampf auszukämpfen, da man seine Konkurrenz nicht sehen konnte, und es blieb nichts übrig, als so schnell wie möglich dem Ziel zuzustreben und das Resultat abzuwarten. … Ich sagte mir im Voraus, dass ich an dieser klassischen Stätte siegen müsse. Recht frisch langte ich am Ziel an und suchte meine Ausziehkajüte auf. Da sah ich schon die österreichische Flagge am Mast wehen und hörte die mir wohlbekannte österreichische Volkshymne… Von da an war ich in Athen eine bekannte Person.“