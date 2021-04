Rapids Grusel-Bilanz stärkt die Bestie Salzburg

Wenn es in der Bundesliga ans Eingemachte ging, war in den letzten Jahren stets Verlass auf Salzburg. Das bekamen die nationalen Gegner allesamt zu spüren. Rapid bildete keine Ausnahme. Nur eines der letzten 23 direkten Duelle in Cup oder Liga ging an die Hütteldorfer – bei der 0:2-Pleite aus Salzburger Sicht im Februar 2019 unter Trainer Marco Rose flog allerdings Andre Ramalho beim Stand von 0:0 vom Platz.