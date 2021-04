Wut-Lehrerin: „Was passiert ist, war Angstmache!“

In der #brennpunkt-Sendung am Mittwochabend mit Katia Wagner gab es viel Diskussionsstoff, aber auch kreative Lösungsvorschläge: Die als „Wut-Lehrerin“ bekannt gewordene Susanne Wiesinger stellt in den Raum, dass viele Schüler dieses Schuljahr wiederholen müssten. Die Defizite, vor allem bei jenen, „die eine andere Muttersprache haben“, seien nämlich anders nur schwer aufzuholen.