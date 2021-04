60.000 kleine Firmen vereint im Kampf gegen Amazon

Danny Caine, Besitzer eines unabhängigen Buchladens in Lawrence in Kansas fasst die Marktmacht von Amazon so zusammen: „Sie bestimmen die Spielregeln und spielen zugleich das Spiel.“ Er hofft auf den neuen US-Präsidenten Joe Biden, der die Macht von Technologiefirmen stärker zügeln will. So befürwortet er etwa, dass Biden die Juristin Lina Khan an die Spitze der US-Verbraucherschutzbehörde gesetzt hat, eine bekannte Kritikerin der sogenannten GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).