Philadelphia unterlag Islanders im Penaltyschießen

Die Philadelphia Flyers haben am Samstag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) - ohne den Kärntner Michael Raffl - bei den New York Islanders eine 2:3-Niederlage nach Penaltyschießen kassiert. Anthony Beauvillier hatte die Gastgeber in Drittel zwei mit einem Doppelschlag binnen vier Minuten 2:0 in Front gebracht, Claude Giroux benötigte im dritten Drittel für seine zwei Treffer nur ebenso lange. Im Penaltyschießen vergaben aber beide, Mathew Barzal traf entscheidend.