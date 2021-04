Kalsdorf mit viel Kauflust statt nur Virusfrust

„Aus der wirtschaftlichen Sicht muss man gerade in Krisenzeiten investieren!“ Meint Kalsdorf-Obmann Alfred Tomberger. Daher tut sich beim Regionalligisten einiges. „Im Juni, spätestens zum Start der neuen Saison, bekommen wir eine 25 Quadratmeter große Videowand. Dadurch eröffnen sich uns ganz neue Möglichkeiten, was die Sponsoren angeht“, ist Tomberger glücklich. „Denn damit kann man Interessenten ganz andere Konzepte für Werbung bieten.“ In Zeiten von Corona sicher eine wichtige Investition!