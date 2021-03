US-Behörde untersucht Tesla-Unfall mit Autopilot

In den USA wird erneut ein Unfall mit einem Tesla, der vermutlich im Autopilot-Modus unterwegs war, untersucht. Am Montag krachte ein Tesla in New Jersey in einen Sattelschlepper. Der 44-jährige Fahrer sagte, er habe den Tempomat eingeschaltet gehabt, „als er kurzzeitig nicht auf die Fahrbahn achtete“ und sich sein Auto unter den Anhänger bohrte, hieß es in eine Erklärung der lokalen Polizei.