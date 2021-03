Niederösterreichs Schulen im großen „Corona-Test“!

„Lollipop-Tests“ als neues Pilotprojekt

Fest steht indes jetzt, dass mit der Rückkehr der Kinder in fünf Landeskindergärten auch ein neues Pilotprojekt starten wird. Die als besonders kinderfreundlich geltenden Lollipop-Tests sollen in den Einrichutngen in Wolkersdorf im Bezirk Mistelbach, Thaya im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Neumarkt an der Ybbs im Bezirk Melk, Neunkirchen und Weigelsdorf im Bezirk Baden eingesetzt und damit in Summe 440 Kinder freiwillig und kostenlos getestet werden.