Orbans Auslands-Fußballimperium nimmt Formen an

Wo wurden ungarische Steuergelder eingesetzt?

In dem Investigativ-Projekt wurden auch die ungarischen Fördermittel in der Slowakei, Serbien und Rumänien unter die Lupe genommen. Die regionale Journalistengruppe stellte in ihrem Bericht fest, dass es bei der Vergabe der ungarischen Steuermittel in den Nachbarländern an Kontrolle und Transparenz mangle. Es gebe keine zentralisierte, durchsuchbare und aktualisierte Datenbank, um nachzuprüfen, welche Projekte mit ungarischen Steuergeldern tatsächlich finanziert wurden, hieß es in dem Bericht, in dem darauf hingewiesen wurde, dass die Daten über akzeptierte Projekte nicht mit den tatsächlichen Auszahlungen übereinstimmen.