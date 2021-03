Geheimer Nvidia-Chip für die Nintendo Switch Pro

4K-Upscaling mit KI-Unterstützung

Bei DLSS werden Spiele nicht in 4K-Auflösung berechnet, sondern zunächst in einer niedrigeren Auflösung gerendert, anschließend aber mit KI-Methoden hochskaliert. Das Ergebnis ist in vielen Fällen kaum von „echtem“ 4K zu unterscheiden und kann eben auch auf Geräten erzielt werden, die bei 4K-Gaming sonst an ihre Grenzen stoßen würden.