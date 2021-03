Mit Gelenkersatz nicht warten!

Er leitet die Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie am Evangelischen Krankenhaus in Wien und praktisch täglich mit Patienten zu tun, die einen Gelenkersatz brauchen. Und es sind nicht nur ältere Menschen, die aufgrund von Abnützungen neue Hüften oder Knie benötigen. Vor allem jüngere, sportliche Personen kommen mit Verletzungen im Schulterbereich, die ein künstliches Gelenk notwendig machen. Primarius Müllner rät in diesem Zusammenhang dringend: „Bitte einen vom Arzt als notwendig eingestuften Eingriff nicht hinauszögern! Für jüngere Menschen sind Beweglichkeit und Stabilität der Schulter wichtig. Daher sollte frühzeitig operiert werden, weil der Schaden nur noch größer werden kann.“