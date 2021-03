Ruttensteiner: „Vermessen, vom WM-Ticket zu reden“

„Krone“: Zum leidigen Thema Corona gesellte sich bei euch in der Vorbereitung am Dienstag eine weitere, nicht alltägliche Herausforderung.

Ruttensteiner: Ja, es war Wahl-Tag in Israel, das stellte uns vor eine zusätzliche Herausforderung. Weil die Spieler nach dem Frühstück wählen gehen wollten, was wir ihnen natürlich ermöglicht haben. Für jene, die hier in Tel Aviv wohnen, war der Weg von unserem Hotel zum Wahllokal ein kurzer, das Ganze in einer halben Stunde erledigt. Es gab aber auch Spieler, die eine Stunde zum Wahllokal unterwegs waren - und nochmals denselben Weg retour. Es ist in der Vorbereitung auf solch wichtige Spiele nicht ideal, aber das Wahlrecht ist ein Grundrecht - und davon soll jeder, der will, Gebrauch machen dürfen.