Neue „Starship“-Rakete explodiert bei Landung

„Müssen noch etwas an der Landung arbeiten“

„Wir hatten erneut einen großartigen Flug hoch zu 10.000 Metern Höhe“, sagte Space-X-Ingenieur John Insprucker nach der Explosion während des live übertragenen Testflugs. „Wir müssen bloß noch etwas an der Landung arbeiten. Alles in allem ein toller Flug - und eine Erinnerung daran, dass dies ein Testflug war.“ Man habe eine Menge guter Daten gesammelt und das vorrangige Ziel erreicht, Kontrolle über die Rakete und den Wiedereintritt in den Unterschallbereich zu demonstrieren. Mit den Testflügen will SpaceX einzelne Teile der Rakete testen.