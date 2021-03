Zu viele Arbeitsstunden: Streik bei Amazon Italien

Mitarbeiter von Amazon in Italien sind am Montag in einen 24-stündigen Streik getreten. Am Arbeitsausstand beteiligen sich nicht nur das vom Online-Händler direkt angestellte Personal, sondern auch die Lieferboten. Sie fordern eine geringere Arbeitsbelastung, weniger Arbeitsstunden und mehr Geld für den Einsatz der Lieferboten in Zeiten der Corona-Pandemie.