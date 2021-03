Jetzt nimmt Liensberger die große Kugel ins Visier

Österreichs Sport hat einen Superstar: Einen Monat nach der fantastischen WM in Cortina mit zwei Goldenen und einer Bronze-Medaille holte sich Katharina Liensberger (23) beim Finale in Lenzerheide auch die Kristallkugel des Slalom-Weltcups. Und das in einer Art und Weise, die die Ski-Welt in Erstaunen versetzte.