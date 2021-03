Shiffrin: „Saison hinter meinen Erwartungen“

„Eine unglaubliche Saison“

„Es ist schwierig, die ganze Saison in ein paar Worte zu fassen.“, sagt Shiffrin nach dem RTL in Lenzerheide im ORF. „Es ist viel passiert. Ich habe in dieser Saison viele Schritte gemacht, habe viel gelernt. Der Start in die Saison war schwierig. Aber am Ende der Saison bin ich fast in jedem Rennen im Kampf um die Podestplätze dabei. Natürlich bin ich etwas hinter meinen Erwartungen. Aber man muss auch sehen, dass die anderen Damen schnell skifahren. Ich hätte nicht erwartet, dass es so gut laufen kann - eigentlich eine unglaubliche Saison.“