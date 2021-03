Wertekonflikt: Joe Biden gerät ins Stolpern

Der „Mörder“-Vorwurf von US-Präsident Joe Biden an Kremlchef Wladimir Putin lässt die diplomatischen Drähte heißlaufen. Gerät der neue Mann im Weißen Haus auf diplomatischem Parket ins Stolpern, wie erst diese Woche auf den Stufen der Air Force One? So unbedacht die Aussage war: Dahinter könnte aber Kalkül stecken. Biden verfolgt eine außenpolitische Agenda: America first.