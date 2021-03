Hier stolpert Joe Biden die Air Force One hinauf

US-Präsident Joe Biden ist am Freitag ein Missgeschick vor laufenden Fernsehkameras passiert. Als Biden die Stufen zur Präsidentenmaschine Air Force One hinaufsteigen wollte, stolperte der 78-Jährige auf halber Strecke. Er fing sich zwar mit der Hand auf, aber nur um nach weiteren zwei Stufen erneut hinzufallen und dann gleich noch ein drittes Mal, sodass er mit dem Knie auf den Stufen landete. Der Nachfolger von Donald Trump richtete sich schnell wieder auf und bestieg dann die Maschine in den Bundesstaat Georgia.