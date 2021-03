Frühwarnsystem greift in ganz Niederösterreich!

Nur zwei Tage hat es gedauert, da blinkt das eigens initiierte Frühwarnsystem für Regionen, die über einem Inzidenzwert von 300 liegen, auch schon. Zwar sind lediglich sechs Bezirke – Baden, Wiener Neustadt-Stadt und Land, Neunkirchen, Scheibbs und Waidhofen an der Thaya – zur Gänze betroffen. Doch strengere Maßnahmen und Schwerpunkttestungen drohen nahezu im ganzen Land. „Das neue Warnsystem greift automatisch in Bezirken, in denen es einzelne Gemeinden mit einem Inzidenzwert über 300 gibt. Und das sind derzeit leider praktisch alle Regionen im Land“, erklärt man im Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.