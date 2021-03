NumberX erlaubt Zahlung per virtueller MasterCard

Ein neues Start-up aus Wien will beim Zahlen mit dem Smartphone mitmischen. Die Gründer des Finanztechnologieunternehmens NumberX haben am Donnerstag eine App-basierte Bezahlform mittels virtueller MasterCard vorgestellt. Nutzer von NumberX können demnach in Supermarkt und Co. ohne Bargeld und ohne Karte zahlen - sie halten stattdessen ihr Handy zum Kartenterminal.