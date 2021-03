Weltcup-Finale: Teambewerb ab 12 Uhr LIVE

Nach den Absagen der Abfahrten und Super-G am Mittwoch und Donnerstag beim Ski-Weltcup-Finale in Lenzerheide wegen Neuschnees und Nebels soll es nun heute mit dem ersten Rennen klappen. Angesetzt ist der Teambewerb (12 Uhr), der im Parallelformat ausgetragen wird. Mit dem sportkrone.at-Ticker oder via Zattoo sind Sie live mit dabei!