AK erstritt 76 Millionen Euro für Mitglieder

Die steirische Arbeiterkammer (AK) hat im „Corona-Jahr“ 2020 so viele Rechtsauskünfte an ihre Mitglieder erteilt wie noch nie: Mehr als 284.000 rechtliche Ratschläge markieren einen neuen Höchststand. Die Corona-Pandemie habe auch der Leistungsbilanz der steirischen AK ihren Stempel aufgedrückt, sagte AK-Präsident Josef Pesserl dazu am Dienstag in einer Mitteilung. Allein in arbeitsrechtlichen Verfahren erstritt die AK 2020 rund 10,5 Millionen Euro für ihre steirischen Mitglieder.