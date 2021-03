Keine neuen Belastungen in der Krise

Ursprünglich hätte die Angleichung der Kündigungsfristen von Arbeitern und Angestellten bereits am 1. 1. 2021 in Kraft treten sollen. Coronabedingt wurde der Start auf den 1. 7. verschoben - aus Sicht der WKO Steiermark aber ein No-Go, denn diese Gleichstellung der Kündigungsfristen - die de facto deren Verlängerung bedeutet - könnte die Unternehmen nun zusätzlich unter Druck setzen. In Zeiten wie diesen eine völlig falsche Maßnahme, wie WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und Hermann Talowski, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, betonen: „Wir brauchen dringend einen Aufschub der Regelung! Was 2017, also in guten Zeiten, beschlossen wurde, muss man in schlechten Zeiten wieder überdenken.“