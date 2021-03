Das hat Lazaro mit dem Ochsenknecht-Baby zu tun

Freudige Zeiten für Valentino Lazaro - abseits des Grünen Rasens! Denn während der ÖFB-Star mit Borussia Mönchengladbach aktuell mehr schlecht als recht durch Deutschlands Bundesliga taumelt, darf er sich in naher Zukunft zumindest in privater Hinsicht über einen „Titel“ freuen. Denn in wenigen Wochen wird Lazaro der Patenonkel des Kindes von It-Girl und Promi-Tochter Cheyenne Ochsenknecht sein ...