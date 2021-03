Der Kampf um größeren Spielraum

„Rapid war zu stark für uns!“ Nach knapper Analyse hatte Hartberg-Boss Erich Korherr das 0:4 schon abgehakt - Enttäuschung gab’s keine: „Weil wir wissen, dass Hartberg nicht den Anspruch stellen kann, fix in Wien zu gewinnen.“ Jetzt aber muss am Sonntag ein Heimsieg gegen St. Pölten her, um im letzten Spiel des Grunddurchgangs den WAC (auswärts bei der Austria) oder Wattens (daheim gegen Rapid) doch noch aus der Meisterrunde zu verdrängen: „Dieser Sieg wird sicher nicht leicht. Aber auch der WAC und Wattens brauchen ja einen Sieg."