Corona: Durchimpfen von Cluster-Bezirken denkbar

Zunächst gelte es aber in den betroffenen Gemeinden mit vergleichsweiser hoher Inzidenz noch mehr zu testen - so wie etwa am vergangenen Wochenende in Strallegg im Bezirk Weiz oder in St. Johann in der Haide im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Beide Bezirke gelten momentan als „Hot Spots“ in der Steiermark. Ein Abschotten wie in Hermagor mit sieben „Übergängen“ sei etwa im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit 158 „Übergängen“ nicht denkbar: „Da brauche ich das halbe Bundesheer, wenn ich das abriegeln will.“