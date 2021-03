Vier Verletzte bei Kollision an einer Kreuzung

Mit seinem Auto wollte ein 32-jähriger Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark am Sonntag gegen 14.45 Uhr von der L 256 (Fruttenerstraße) in Hof bei Straden in die B 66, die Gleichenberger Straße, einbiegen. Dabei dürfte er den herankommenden Wagen eines Südoststeirers (43) übersehen haben. Beim Zusammenstoß wurden der 32-Jährige und seine Schwester (20) leicht verletzte. Auch der zweite Lenker und seine Lebensgefährtin (44) erlitten Verletzungen.