Forscher gewinnen Strom aus schwammartigem Holz

Tänzer können ihr Tanzbein künftig vielleicht über einen stromerzeugenden Boden schwingen lassen. Wissenschaftlern in Zürich ist es nämlich gelungen, einen Holzwürfel in einen Mini-Generator zu verwandeln. Die Forscher der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich um Ingo Burgert zeigten, dass sich der sogenannte piezoelektrische Effekt in Holz zur Energiegewinnung nutzen lässt.