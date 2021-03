Rangnick als Retter? Schalke-Fans starten Petition

Schalke am Tiefpunkt

Auf dem Rasen gab es für die Schalker mit Alessandro Schöpf in der Startelf am Samstag mit einem 0:5 in Wolfsburg die nächste empfindliche Pleite. Der Effekt des vierten Trainerwechsels in dieser Saison verpuffte schon nach dem zweiten Spiel unter Dimitrios Grammozis auf beinahe bemitleidenswerte Weise. Also dreht sich alles nur noch um die Frage, wer im Sommer den sportlichen Neuaufbau betreiben und den Club aus der Abwärtsspirale befreien soll.