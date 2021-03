Lage im Bezirk Perg spitzt sich dramatisch zu

Es begann mit einer Handvoll Familien und setzte sich in Kindergärten, Schulen und einer Firma fort. Nun ist „die aktuelle Situation in den Gemeinden Pabneukirchen, St. Georgen am Walde, Bad Kreuzen, Dimbach und Umgebung als sehr kritisch zu beurteilen“, bilanziert Bezirkshauptmann Werner Kreisl den Cluster im Nordosten des Bezirks Perg. Insgesamt sind 84 Personen betroffen, davon 50 Lehrer und Schüler an vier Schulen. Neun Klassen sind in Quarantäne, zwei Schulen sind komplett im Distance Learning, auch die Kindergärten sind alle geschlossen.