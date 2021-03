Paramilitärs mischen im Brexit-Streit mit

Paramilitärs mit Brief an Johnson

Anfang März verlängerte Premier Johnson einseitig besagte Übergangsregelung für Lebensmittel von April bis Oktober. Für die EU ein klarer Bruch des Nordirland-Protokolls. Brüssel erstattete Anzeige, die Abgeordneten des EU-Parlaments weigerten sich diese Woche, das Handelsabkommen mit den Briten zu ratifizieren. Gleichzeitig erhielt Johnson einen Brief von der LCC, dem Loyalist Communities Council aus Nordirland. Dieser „Dachverband“ paramilitärischer Einheiten wurde 2015 zum Schutz protestantischer Interessen gegründet. „Durch das Karfreitagsabkommen wurden Katholiken und Protestanten gleichgestellt. Bislang galt das Vorrecht der protestantischen Bevölkerungsmehrheit. Aber die schwindet“, sagt Reinisch zur „Krone“. Experten gehen bereits zumindest von einem 50:50-Bevölkerungsanteil an Protestanten und Katholiken aus. Anfang der 1990er war der noch bei 70:30 zugunsten der Protestanten. In besagtem Brief kündigt die LCC an, die Unterstützung für das Karfreitagsabkommen zurückzuziehen, sollte Johnson gegenüber Brüssel einknicken.