Liensberger-Show! Aber Vlhova gewinnt in Are

Sporer 19. mit besonderer Geschichte im Hintergrund

Sporer hatte im Februar 2020 bereits ihren Rücktritt erklärt, überlegte es sich später aber anders und machte diese Entscheidung rückgängig. Inzwischen war sie aber aus allen ÖSV-Kadern gefallen und musste die Kosten für die Saison großteils selbst aufstellen. Dazu startete die Zillertalerin auch ein Projekt auf der Crowdfunding-Plattform „I believe in you“, über das mehr als 13.000 Euro hereinkamen. „Ich bin megahappy, dass ich jetzt endlich wieder Weltcup-Punkte gemacht habe und zwei solide Läufe im Ziel habe, aber da ist auf alle Fälle noch Luft nach oben“, sagte die 24-Jährige. Morgen wolle sie „wieder das Herz in die Hand nehmen und die Ski gehen lassen. Hoffen wir, dass es morgen wieder so hinhaut.“ Vorrangiges Ziel ist die erneute Qualifikation für die Entscheidung.