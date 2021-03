„Hulk“ DeChambeaus Über-Wasser-Schlag: 340 Meter!

Bryson DeChambeau riss die Arme in die Höhe und jubelte wie nach einem Turniersieg. Der Power-Golfer, der rund 20 kg Muskelmasse zugelegt hat, schlug den Ball beim Palmer-Invitational-Turnier in Orlando am Samstag auf der hufeisenförmigen sechsten Spielbahn 340 Meter weit quer über den See in Richtung Loch.