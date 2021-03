Sony möchte Bananen zum Controller machen

Dem Bericht nach wird in mehreren Szenarien geschildert, wie sich eine Banane etwa zur Steuerung der In-Game-Kamera, als Ersatz für einen Joystick oder auch zum Pausieren des Spiels verwenden ließe, wenn sie außerhalb des Kamera-Sichtfeldes abgelegt wird. Zwei Orangen in den Händen des Spielers wiederum könnten als Lenkrad fungieren. Und sollte die Bewegungssteuerung mithilfe von Banane und Co. einmal nicht ausreichen, könnten, so Sonys Vision, Bedienelemente wie virtuelle Tasten auf die Objekte projiziert werden - möglicherweise mithilfe einer Kamera in einem Virtual-Reality-Headset, schreibt gamesindustry.biz.