PlayStation 5 drohen noch monatelang Engpässe

Neues PlayStation-VR-Headset angekündigt

Ryan kündigte am Dienstag zudem eine neue VR-Brille für die PlayStation an. Sony lässt zunächst offen, wann genau sie auf den Markt kommen wird. Man habe aus der Entwicklung des Vorgänger-Headsets gelernt - „sei es, dass wir zu einer viel einfacheren Anbindung mit nur einem Kabel übergehen oder dass wir die Anforderungen an Spieleentwickler weiter absenken“, sagte Ryan der „Welt“. Der Konzern sehe in der virtuellen Realität ein strategisch wichtiges Wachstumsfeld, versicherte er.