Neo-Coach Stary begnadigt WAC-Kapitän Liendl

„Ein sehr verdienter Spieler“

Eine Comeback steht wohl nicht nur in punkto System bevor - auch Liendl könnte wieder in der Startformation aufscheinen, Novak und Wernitznig dürfen sich ebenfalls Hoffnungen machen. „Liendl ist ein sehr verdienter und guter Spieler. Es sind ein paar Dinge vorgefallen, jetzt gilt es, ihn wieder in die Mannschaft zu integrieren. Er wird im Kader sein und wahrscheinlich auch spielen“, kündigte Stary an.