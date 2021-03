„Mein größter Traum zerplatzt gerade“

Dass Bianca Wenger später etwas mit Tieren machen wollte, war ihr schon als 5-Jährige klar. „Vor zweieinhalb Jahren habe ich mir dann meinen Traum erfüllt und den Auszeithof Schwabhof gepachtet“, berichtet die Salzburgerin. Acht Pferde und mehrere Kleintiere tummeln sich nun auf dem kleinen Hof in St. Margarethen im Lungau. Die 23-Jährige bietet Reiteinheiten für Kinder an. „Durch die Arbeit mit meinen Ponys möchte ich Kinder unterstützen, die an Konzentrations- oder Lernschwächen leiden. Die Arbeit mit den Tieren soll auch ihr Selbstbewusstsein stärken“, erzählt sie.