Mafia-Ermittlungen gegen Verbands-Boss in Serbien!

Der Präsident des Serbischen Fußballverbands (FSS), Slavisa Kokeza, ist am Sonntag kurzzeitig festgenommen worden. Nach einer vierstündigen Befragung durch die Polizei sei er wieder auf freien Fuß gekommen, berichtete das staatliche Fernsehen “RTS“. Gegen den 43-Jährigen werde aber weiterhin ermittelt, hieß es in Medienberichten am Montag.