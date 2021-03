„Deep Nostalgia“ erweckt Vorfahren zum Leben

Um Fotos, ganz gleich ob in schwarz-weiß oder in Farbe aufgenommen, zum Leben zu erwecken und „Familiengeschichte wie nie zuvor“ zu erleben, genügt es, sich auf MyHeritage kostenlos zu registrieren und die gewünschte Aufnahme auf myheritage.at/deep-nostalgia hochzuladen. Fotos, die ohne abgeschlossene Anmeldung hochgeladen werden, würden zum Schutz der Privatsphäre automatisch gelöscht, so das auf die Erstellung von Stammbäumen und Ahnenforschung spezialisierte Portal. Die Aufnahmen selbst würden ausschließlich auf den eigenen Servern gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben, betonte MyHeritage.