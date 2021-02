ÖSV-Damen nach Springen nicht ganz vorne dabei

Am ersten WM-Bewerb der Frauen nahmen 31 Athletinnen aus zehn Nationen teil. Vorher hatte es in der jungen Disziplin in der ersten Weltcupsaison im Dezember in Ramsau nur einen einzigen Bewerb gegeben, alle weiteren fielen coronabedingt aus. Der Sieg in der Steiermark ging an Tara Geraghty-Moats, die bei der WM nach dem Springen nur 18. war. Die Übergabe der Weltcup-Kristallkugel an die US-Amerikanerin war im Rahmen der WM-Medaillenzeremonie anberaumt.